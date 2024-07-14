Автобус з 40 паломниками перекинувся на Тернопільщині
Неділя, 14 липня 2024, 12:32
На Тернопільщині вранці 14 липня автобус з 40 паломниками потрапив у ДТП.
Джерело: поліція Тернопільщини
Деталі: Повідомлення про ДТП надійшло близько 8 години.
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Аварія сталася на автодорозі поблизу села Раковець Золотниківської громади Тернопільського району.
За попередніми даними, водій автобуса не впорався з керуванням та зʼїхав у кювет, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся.
У автобусі перебувала 41 особа, які їхали на Всеукраїнську прощу у Зарваницю.
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Наразі до лікарні з травмами доправили двох пасажирів. Кількість потерпілих осіб встановлюється.