Автобус з 40 паломниками перекинувся на Тернопільщині

На Тернопільщині вранці 14 липня автобус з 40 паломниками потрапив у ДТП.

Джерело: поліція Тернопільщини

Деталі: Повідомлення про ДТП надійшло близько 8 години.

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Аварія сталася на автодорозі поблизу села Раковець Золотниківської громади Тернопільського району.

За попередніми даними, водій автобуса не впорався з керуванням та зʼїхав у кювет, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся.

У автобусі перебувала 41 особа, які їхали на Всеукраїнську прощу у Зарваницю.

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Наразі до лікарні з травмами доправили двох пасажирів. Кількість потерпілих осіб встановлюється.