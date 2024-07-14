Автобус с 40 паломниками перевернулся на Тернопольщине

На Тернопольщине утром 14 июля автобус с 40 паломниками попал в ДТП.

Источник: полиция Тернопольщины

Детали: Сообщение о ДТП поступило около 8 часов.

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Авария произошла на автодороге вблизи села Раковец Золотниковской общины Тернопольского района.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего транспортное средство перевернулось.

В автобусе находился 41 человек, которые ехали на Всеукраинское паломничество в Зарваницу.

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Сейчас в больницу с травмами доставили двух пассажиров. Количество пострадавших лиц устанавливается.