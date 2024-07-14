Автобус с 40 паломниками перевернулся на Тернопольщине
Воскресенье, 14 июля 2024, 12:32
На Тернопольщине утром 14 июля автобус с 40 паломниками попал в ДТП.
Источник: полиция Тернопольщины
Детали: Сообщение о ДТП поступило около 8 часов.
Реклама:
Авария произошла на автодороге вблизи села Раковец Золотниковской общины Тернопольского района.
По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего транспортное средство перевернулось.
В автобусе находился 41 человек, которые ехали на Всеукраинское паломничество в Зарваницу.
ВИДЕО ДНЯ
Сейчас в больницу с травмами доставили двух пассажиров. Количество пострадавших лиц устанавливается.