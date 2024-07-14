80 ракет та 700 КАБ: Зеленський розповів про російські атаки за тиждень

Росія протягом тижня атакувала Україну 700 КАБами та майже 80 ракетами.

Джерело: президент Володимир Зеленський

Пряма мова Зеленського: "Лише від початку цього тижня Росія застосувала проти України більш ніж 700 керованих авіаційних бомб, понад 170 ударних безпілотників різних типів та майже 80 ракет.

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Масштабу цього зла має відповідати й масштаб рішень на захист життя. Кожен партнер може вплинути на ситуацію, може зміцнити захист від терору".