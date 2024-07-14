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80 ракет и 700 КАБ: Зеленский рассказал о российских атаках за неделю

Роман ПетренкоВоскресенье, 14 июля 2024, 13:07
80 ракет и 700 КАБ: Зеленский рассказал о российских атаках за неделю
фото: ГСЧС

Россия в течение недели атаковала Украину 700 КАБами и почти 80 ракетами.

Источник: президент Владимир Зеленский

Прямая речь Зеленского: "Только с начала этой недели Россия применила против Украины более 700 управляемых авиационных бомб, более 170 ударных беспилотников различных типов и почти 80 ракет.

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Масштабу этого зла должен соответствовать и масштаб решений в защиту жизни. Каждый партнер может повлиять на ситуацию, может укрепить защиту от террора".

Темы: Зеленскийобстрелракетный удар
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