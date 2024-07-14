РФ атакувала Куп’янський район: поранено жінку, горіли склади

У неділю близько 12:00 війська РФ обстріляли село Кругляківка Купʼянського району на Харківщині, поранили жінку.

Джерело: Харківська облпрокуратура

Деталі: Пораненій 70 років, їй надали допомогу на місці. Також внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок.

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Уранці російські військові обстріляли Купʼянськ, горіли складські приміщення цивільного підприємства площею 200 кв. м.

За даними прокуратури, 13 липня у Куп’янську були поранені ще дві жінки 72 та 73 років. Увечері окупанти атакували місто з РСЗВ, пошкоджень зазнали приватні домоволодіння.