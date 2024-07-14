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РФ атаковала Купянский район: ранена женщина, горели склады

Роман ПетренкоВоскресенье, 14 июля 2024, 13:54
РФ атаковала Купянский район: ранена женщина, горели склады
фото: ОВА

В воскресенье около 12:00 войска РФ обстреляли село Кругляковка Купянского района Харьковской области, ранили женщину.

Источник: Харьковская облпрокуратура

Детали: Раненой 70 лет, ей оказали помощь на месте. Также в результате обстрела поврежден многоквартирный дом.

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Утром российские военные обстреляли Купянск, горели складские помещения гражданского предприятия площадью 200 кв. м.

По данным прокуратуры, 13 июля в Купянске были ранены еще две женщины 72 и 73 лет. Вечером оккупанты атаковали город из РСЗО, повреждения получили частные домовладения.

Темы: Харьковская областьобстрелвойна
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