РФ атакувала Нікополь - лікарі борються за життя жінки
Неділя, 14 липня 2024, 15:53
Через артобстріл 14 липня у Нікополі Дніпропетровської області постраждали двоє людей, повідомила влада.
Джерело: Дніпропетровська ОВА
Деталі: Зазначається, що 69-річна жінка постраждала після того, як наступила на обірваний ворожими снарядами електродріт.
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Зараз у важкому стані, лікарі намагаються її врятувати.
Осколкові поранення середньої тяжкості також отримав 70-річний чоловік.
Окрім ліній електропередач у місті понівечені житлові будинки та паркани.
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