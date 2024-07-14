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РФ атакувала Нікополь - лікарі борються за життя жінки

Роман ПетренкоНеділя, 14 липня 2024, 15:53
РФ атакувала Нікополь - лікарі борються за життя жінки
фото: ОВА

Через артобстріл 14 липня у Нікополі Дніпропетровської області постраждали двоє людей, повідомила влада.

Джерело: Дніпропетровська ОВА

Деталі: Зазначається, що 69-річна жінка постраждала після того, як наступила на обірваний ворожими снарядами електродріт.

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Зараз у важкому стані, лікарі намагаються її врятувати.

Осколкові поранення середньої тяжкості також отримав 70-річний чоловік.

Окрім ліній електропередач у місті понівечені житлові будинки та паркани.

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Теми: Дніпропетровська областьНікопольобстріл
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