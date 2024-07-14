РФ атаковала Никополь - врачи борются за жизнь женщины

Из-за артобстрела 14 июля в Никополе Днепропетровской области пострадали два человека, сообщили власти.

Источник: Днепропетровская ОВА

Детали: Отмечается, что 69-летняя женщина пострадала после того, как наступила на оборванный вражескими снарядами электропровод.

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Сейчас в тяжелом состоянии, врачи пытаются ее спасти.

Осколочные ранения средней тяжести также получил 70-летний мужчина.

Кроме линий электропередач в городе изуродованы жилые дома и заборы.