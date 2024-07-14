РФ атаковала Никополь - врачи борются за жизнь женщины
Воскресенье, 14 июля 2024, 15:53
Из-за артобстрела 14 июля в Никополе Днепропетровской области пострадали два человека, сообщили власти.
Источник: Днепропетровская ОВА
Детали: Отмечается, что 69-летняя женщина пострадала после того, как наступила на оборванный вражескими снарядами электропровод.
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Сейчас в тяжелом состоянии, врачи пытаются ее спасти.
Осколочные ранения средней тяжести также получил 70-летний мужчина.
Кроме линий электропередач в городе изуродованы жилые дома и заборы.
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