В ОП сподіваються найближчим часом отримати дозвіл США бити вглиб Росії

В Офісі президента України сподіваються найближчим часом отримати дозвіл від США бити американською зброєю по цілях у глибині території Росії, а не лише у прикордонних районах.

Джерело: заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква в інтерв’ю "Голосу Америки", повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Жовква зазначив, що робота над цим питанням велася задовго до саміту НАТО і відтоді вже були певні зрушення.

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Пряма мова: "Ми працюємо зі США на різних рівнях – з Міністерством оборони, Радою нацбезпеки, Білим домом – ми рухаємося цим шляхом і сподіваємося, що це рішення ухвалять найближчим часом. Нам це потрібно. Але давайте не будемо спекулювати в пресі про це дуже важливе рішення. Українське керівництво працює над цим, і ми це зробимо.

Усі важливі рішення, які США ухвалювали раніше, – все робилося дуже тихо, і цього разу буде так само".

Більше деталей: Жовква додав, що між сторонами "є чітке розуміння".

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На запитання про аргументи української сторони він зазначив, що Україна наголошує на необхідності захищатися від ракетних ударів, які завдаються з конкретних відомих місць.

На уточнююче запитання, чи вірить він у те, що рішення вдасться отримати, Жовква відповів, що прогрес "одноначно буде, так само, як це було в минулому з інших питань, які ми обговорювали з адміністрацією".

Що передувало: Очільник МЗС у новому уряді Великої Британії розповів, що у Лондоні розмірковують над запитом України щодо застосування крилатих ракет Storm Shadow по цілях в глибині території Росії, та що для цього потрібний буде скоординована згода трьох країн.

Повний текст інтерв'ю читайте тут: Про Storm Shadow по Росії, допомогу ЗСУ та неприйнятні ідеї Путіна