В ОП надеются в ближайшее время получить разрешение США бить вглубь России

В Офисе президента Украины надеются в ближайшее время получить разрешение от США бить американским оружием по целям в глубине территории России, а не только в приграничных районах.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью "Голосу Америки", сообщает "Европейская правда"

Детали: Жовква отметил, что работа над этим вопросом велась задолго до саммита НАТО и с тех пор уже были определенные сдвиги.

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Прямая речь: "Мы работаем с США на разных уровнях – с Министерством обороны, Советом нацбезопасности, Белым домом – мы движемся по этому пути и надеемся, что это решение примут в ближайшее время. Нам это нужно. Но давайте не будем спекулировать в прессе об этом очень важном решении. Украинское руководство работает над этим и мы это сделаем.

Все важные решения, которые США принимали раньше, – все делалось очень тихо, и на этот раз будет так же".

Больше деталей: Замглавы ОП добавил, что между сторонами "есть четкое понимание".

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На вопрос об аргументах украинской стороны он отметил, что Украина подчеркивает необходимость защищаться от ракетных ударов, которые наносятся из конкретных известных мест.

На уточняющий вопрос, верит ли он в то, что решение удастся получить, Жовква ответил, что прогресс "однозначно будет, так же, как это было в прошлом по другим вопросам, которые мы обсуждали с администрацией".

Что предшествовало: Глава МИД в новом правительстве Великобритании рассказал, что в Лондоне размышляют над запросом Украины по применению крылатых ракет Storm Shadow по целям в глубине территории России, и что для этого нужен будет скоординированное согласие трех стран.

Полный текст интервью читайте здесь: О Storm Shadow по России, помощи ВСУ и неприемлемых идеях Путина