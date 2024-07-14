В ОП запевняють, що Україна не відмовлялася від шведських літаків Gripen

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква запевнив, що Україна не "відмовлялась" від шведських винищувачів Gripen на користь швидшого освоєння F-16, і що перемовини про них ведуться.

Джерело: Жовква в інтерв’ю "Голосу Америки", повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Заступника голови ОП запитали стосовно слів міністра закордонних справ Швеції в інтерв'ю "Голосу Америки" про те, що Швеція готова передати літаки, але Україна вирішила поставити це на паузу.

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"Я ніколи не чув, щоб українці відмовлялися від винищувачів Gripen. Навпаки, це тема, яку мій президент постійно піднімає перед керівництвом Швеції", – заявив Жовква.

Він зазначив, що цей діалог тривав ще тоді, коли Швеція не була членом НАТО, і до остаточного її вступу Швеція не готова була давати жодних обіцянок.

Пряма мова: "Зараз країна в НАТО, і мій президент знову спілкується з прем’єр-міністром Швеції, а наше міністерство оборони – з відповідними органами Швеції. Ці винищувачі такі ж хороші, як і F-16. Отже, ми рухаємося в цьому напрямку".

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Що передувало: Пояснюючи, чому Стокгольм раніше призупинив поставку літаків Києву, глава МЗС заявив, що так сталося через висновок України, що мати одночасно дві системи винищувачів – і F-16, і Gripen – "надто багато".

Перспектива передачі у майбутньому винищувачів Gripen прописана у двосторонній безпековій угоді України зі Швецією.