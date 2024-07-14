В ОП уверяют, что Украина не отказывалась от шведских самолетов Gripen

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква заверил, что Украина не "отказывалась" от шведских истребителей Gripen в пользу более быстрого освоения F-16, и что переговоры о них ведутся.

Источник: Жовква в интервью "Голосу Америки", сообщает "Европейская правда"

Детали: Его спросили относительно слов министра иностранных дел Швеции в интервью "Голосу Америки" о том, что Швеция готова передать самолеты, но Украина решила поставить это на паузу, и спросили, почему Украина "отказывается" от самолетов, которые могла бы получить.

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"Я никогда не слышал, чтобы украинцы отказывались от истребителей Gripen. Наоборот, это тема, которую мой президент постоянно поднимает перед руководством Швеции", – заявил Игорь Жовква.

Он отметил, что этот диалог продолжался еще тогда, когда Швеция не была членом НАТО, и до окончательного ее вступления Швеция не готова была давать никаких обещаний.

Прямая речь: "Сейчас страна в НАТО, и мой президент снова общается с премьер-министром Швеции, а наше министерство обороны – с соответствующими органами Швеции. Эти истребители такие же хорошие, как и F-16. И мы движемся в этом направлении".

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Что предшествовало: Объясняя, почему Стокгольм ранее приостановил поставку самолетов Киеву, глава МИД заявил, что так произошло из-за вывода Украины, что иметь одновременно две системы истребителей – и F-16, и Gripen - "слишком много".

Перспектива передачи в будущем истребителей Gripen прописана в двустороннем соглашении по безопасности Украины со Швецией.