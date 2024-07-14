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В ОП уверяют, что Украина не отказывалась от шведских самолетов Gripen

Мария Емец, Катерина ТищенкоВоскресенье, 14 июля 2024, 17:26
В ОП уверяют, что Украина не отказывалась от шведских самолетов Gripen
самолет Gripen, фото AFP via Getty Images

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква заверил, что Украина не "отказывалась" от шведских истребителей Gripen в пользу более быстрого освоения F-16, и что переговоры о них ведутся.

Источник: Жовква в интервью "Голосу Америки", сообщает "Европейская правда"

Детали: Его спросили относительно слов министра иностранных дел Швеции в интервью "Голосу Америки" о том, что Швеция готова передать самолеты, но Украина решила поставить это на паузу, и спросили, почему Украина "отказывается" от самолетов, которые могла бы получить.

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"Я никогда не слышал, чтобы украинцы отказывались от истребителей Gripen. Наоборот, это тема, которую мой президент постоянно поднимает перед руководством Швеции", – заявил Игорь Жовква.

Он отметил, что этот диалог продолжался еще тогда, когда Швеция не была членом НАТО, и до окончательного ее вступления Швеция не готова была давать никаких обещаний.

Прямая речь: "Сейчас страна в НАТО, и мой президент снова общается с премьер-министром Швеции, а наше министерство обороны – с соответствующими органами Швеции. Эти истребители такие же хорошие, как и F-16. И мы движемся в этом направлении".

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Что предшествовало: Объясняя, почему Стокгольм ранее приостановил поставку самолетов Киеву, глава МИД заявил, что так произошло из-за вывода Украины, что иметь одновременно две системы истребителей – и F-16, и Gripen - "слишком много".

Перспектива передачи в будущем истребителей Gripen прописана в двустороннем соглашении по безопасности Украины со Швецией.

Темы: Офис президентаШвецияавиа
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