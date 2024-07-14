У Міноборони пояснили, що буде з тими, хто не оновив дані до 16 липня або не пройшов ВЛК

У Міністерстві оборони наголошують, що військовозобов'язані громадяни, які не оновили свої дані до 16 липня, можуть отримати штрафи від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень, також окремий штраф можна отримати за непроходження ВЛК.

Джерело: директор Департаменту кадрової політики Міноборони Марк Андрусяк, відеокоментар якого поширює міністерство

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Деталі: Андрусяк нагадав, що новий закон про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, передбачає двомісячний термін для оновлення громадянами своїх військово-облікових даних, який закінчується 16 липня.

Представник Міноборони зазначив, що громадяни мали оновити три основні категорії своїх даних – місце проживання, номер телефону і, за наявності, електронну адресу.

Пряма мова: "Громадяни, які не оновили свої дані, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності. Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачено розмір такої відповідальності на сьогодні від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень".

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Більше деталей: Андрусяк підкреслив, що в Міноборони не бачать необхідності продовжувати термін оновлення даних.

"На наш погляд, дійсно достатньо було часу для оновлення своїх даних. Міністерство оборони не ініціює внесення змін щодо продовження терміну цього оновлення", – сказав він.

Представник Міноборони також зазначив, що законом не передбачено продовження цього терміну з поважних причин, таких як хвороба.

"Після 17 липня стосовно тих громадян, які несвоєчасно оновили облікові дані, будуть відкриті адміністративні провадження. Водночас громадяни зможуть оскаржити такі рішення в суді, надаючи підтверджуючі документи, що дійсно вони не могли це зробити своєчасно", – сказав він.

Водночас Андрусяк зазначив, що законом не передбачена процедура автоматичного накладання штрафів, а повноваження їх накладати мають виключно ТЦК та СП.

"Факт виявлення правопорушення може здійснити технічних працівник ТЦК та СП. За інформацією, яка є в єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які всі більше знають як систему "Оберіг", він може це побачити. Виявлення факту цього правопорушення він документально оформлює і передає керівнику ТЦК для складання протоколу", – розповів представник Міноборони про процедуру накладання штрафу.

Відповідаючи на питання, чи буде оштрафований військовозобов'язаний, який оновив дані, але не пройшов військово-лікарську комісію, представник Міноборони підкреслив, що це окремі правопорушення, за які мають накладатися окремі штрафи.

"Законом передбачено, що оновлення даних громадянами – це окремий вид військового обов'язку. Крім того, в статтю 21 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію додано ще один обов'язок громадян – проходження медичного огляду для визначення ступеня придатності до проходження військової служби. Таким чином, це два різні так званих виконання військового обов'язку. Законодавством передбачено, що за окремі правопорушення повинні накладатися окремі штрафи", – зазначив Андрусяк.

Він також підкреслив, що не всі громадяни, які оновили свої дані, будуть призиватися на службу.

"На сьогодні оновили дані близько 3 мільйонів громадян України. Потреби Збройних сил по призову під час мобілізації значно менші. Тому не всі громадяни, які оновили облікові дані, будуть призвані на військову службу. Це створено для справедливого підходу, щоб держава бачила всіх на військовому обліку", – наголосив представник Міноборони.

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