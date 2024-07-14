Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

У Міноборони пояснили, що буде з тими, хто не оновив дані до 16 липня або не пройшов ВЛК

Катерина ТищенкоНеділя, 14 липня 2024, 18:07
У Міноборони пояснили, що буде з тими, хто не оновив дані до 16 липня або не пройшов ВЛК
Марк Андрусяк, скріншот відео Міноборони

У Міністерстві оборони наголошують, що військовозобов'язані громадяни, які не оновили свої дані до 16 липня, можуть отримати штрафи від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень, також окремий штраф можна отримати за непроходження ВЛК.

Джерело: директор Департаменту кадрової політики Міноборони Марк Андрусяк, відеокоментар якого поширює міністерство

Реклама:

Деталі: Андрусяк нагадав, що новий закон про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, передбачає двомісячний термін для оновлення громадянами своїх військово-облікових даних, який закінчується 16 липня.

Представник Міноборони зазначив, що громадяни мали оновити три основні категорії своїх даних – місце проживання, номер телефону і, за наявності, електронну адресу.

Пряма мова: "Громадяни, які не оновили свої дані, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності. Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачено розмір такої відповідальності на сьогодні від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень".

ВІДЕО ДНЯ

Більше деталей: Андрусяк підкреслив, що в Міноборони не бачать необхідності продовжувати термін оновлення даних.

"На наш погляд, дійсно достатньо було часу для оновлення своїх даних. Міністерство оборони не ініціює внесення змін щодо продовження терміну цього оновлення", – сказав він.

Представник Міноборони також зазначив, що законом не передбачено продовження цього терміну з поважних причин, таких як хвороба.

"Після 17 липня стосовно тих громадян, які несвоєчасно оновили облікові дані, будуть відкриті адміністративні провадження. Водночас громадяни зможуть оскаржити такі рішення в суді, надаючи підтверджуючі документи, що дійсно вони не могли це зробити своєчасно", – сказав він.

Водночас Андрусяк зазначив, що законом не передбачена процедура автоматичного накладання штрафів, а повноваження їх накладати мають виключно ТЦК та СП.

"Факт виявлення правопорушення може здійснити технічних працівник ТЦК та СП. За інформацією, яка є в єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які всі більше знають як систему "Оберіг", він може це побачити. Виявлення факту цього правопорушення він документально оформлює і передає керівнику ТЦК для складання протоколу", – розповів представник Міноборони про процедуру накладання штрафу.

Відповідаючи на питання, чи буде оштрафований військовозобов'язаний, який оновив дані, але не пройшов військово-лікарську комісію, представник Міноборони підкреслив, що це окремі правопорушення, за які мають накладатися окремі штрафи.

"Законом передбачено, що оновлення даних громадянами – це окремий вид військового обов'язку. Крім того, в статтю 21 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію додано ще один обов'язок громадян – проходження медичного огляду для визначення ступеня придатності до проходження військової служби. Таким чином, це два різні так званих виконання військового обов'язку. Законодавством передбачено, що за окремі правопорушення повинні накладатися окремі штрафи", – зазначив Андрусяк.

Він також підкреслив, що не всі громадяни, які оновили свої дані, будуть призиватися на службу.

"На сьогодні оновили дані близько 3 мільйонів громадян України. Потреби Збройних сил по призову під час мобілізації значно менші. Тому не всі громадяни, які оновили облікові дані, будуть призвані на військову службу. Це створено для справедливого підходу, щоб держава бачила всіх на військовому обліку", – наголосив представник Міноборони.

Читайте також: Мобілізація 2024: що треба знати про вручення повісток, відстрочку, оновлення даних, правила призову і ВЛК

Теми: мобілізаціявійськовий облікМіноборони
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

футболОлімпіада-2024: Ірак — Україна. ОНЛАЙН

відеоВ Одесі водій "покатав" на капоті співробітника ТЦК: травмований військовий дав покази

Словаччина погрожує Україні через заборону транзиту російської нафти

Ракетна атака РФ на Харків 24 липня: постраждали вже 6 людей

фото, оновленоПідрив військового у Москві: РосЗМІ повідомили, що вибухнуло авто тезки топвійськового

Посли ЄС схвалили виділення Україні 4,2 млрд євро у рамках Ukraine Facility

Усі новини...
В ОП запевняють, що Україна не відмовлялася від шведських літаків Gripen
Росіяни вбили жительку Донеччини і поранили 9, під завалами люди
Росіяни накрили "Градами" Білопілля на Сумщині: щонайменше троє поранених
У Міноборони уточнили, коли треба проходити ВЛК: не при оновленні даних
Останні новини
19:58
Навчальний рік у львівських школах розпочнеться у вересні, а не у серпні – Садовий
19:56
відеоУ Туреччині затримали росіянина, який, імовірно, причетний до підриву військового у Москві
19:50
футболОлімпіада-2024: Ірак — Україна. ОНЛАЙН
19:32
Росіяни атакували Донеччину FPV-дронами: постраждали троє пенсіонерів
19:26
відеоПерший інцидент на Олімпіаді: в аргентинських футболістів кидали петарди
19:23
Росіяни створили 12 організацій для мілітаризації українських дітей на ТОТ Запорізької області – поліція
19:18
У Лозовій збільшилась кількість жертв російського удару по заводу
19:07
Кличко вважає, що прокуратура маніпулює в заявах про причини руйнування між станціями метро
19:01
ВАКС стягнув у дохід держави майно посадовця ДБР та його дружини-прокурорки
18:52
фотоКурсанти-прикордонники зупинили школяра, який вів до Тиси чотирьох "плавців"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: