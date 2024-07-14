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В Минобороны объяснили, что будет с теми, кто не обновил данные до 16 июля или не прошел ВВК

Катерина ТищенкоВоскресенье, 14 июля 2024, 18:07
В Минобороны объяснили, что будет с теми, кто не обновил данные до 16 июля или не прошел ВВК
Марк Андрусяк, скриншот видео Минобороны

В Министерстве обороны отмечают, что военнообязанные граждане, которые не обновили свои данные до 16 июля, могут получить штрафы от 17 тысяч до 25,5 тысяч гривен, также отдельный штраф можно получить за непрохождение ВВК.

Источник: директор Департамента кадровой политики Минобороны Марк Андрусяк, видеокомментарий которого распространяет министерство

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Детали: Андрусяк напомнил, что новый закон о мобилизации, который вступил в силу 18 мая, предусматривает двухмесячный срок для обновления гражданами своих военно-учетных данных, который заканчивается 16 июля.

Представитель Минобороны отметил, что граждане должны были обновить три основные категории своих данных – место жительства, номер телефона и, при наличии, электронный адрес.

Прямая речь: "Граждане, которые не обновили свои данные, могут быть привлечены к административной ответственности. Кодексом Украины об административных правонарушениях предусмотрен размер такой ответственности на сегодня от 17 тысяч до 25,5 тысяч гривен".

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Больше деталей: Андрусяк подчеркнул, что в Минобороны не видят необходимости продлевать срок обновления данных.

"На наш взгляд, действительно достаточно было времени для обновления своих данных. Министерство обороны не инициирует внесение изменений о продлении срока этого обновления", - сказал он.

Представитель Минобороны также отметил, что законом не предусмотрено продление этого срока по уважительным причинам, таким как болезнь.

"После 17 июля в отношении тех граждан, которые несвоевременно обновили учетные данные, будут открыты административные производства. В то же время граждане смогут обжаловать такие решения в суде, предоставляя подтверждающие документы, что действительно они не могли это сделать своевременно", - сказал он.

В то же время, Андрусяк отметил, что законом не предусмотрена процедура автоматического наложения штрафов, а полномочия их накладывать имеют исключительно ТЦК и СП.

"Факт выявления правонарушения может осуществить технических работник ТЦК и СП. По информации, которая есть в едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, которые все больше знают как систему "Обериг", он может это увидеть. Выявление факта этого правонарушения он документально оформляет и передает руководителю ТЦК для составления протокола", - рассказал представитель Минобороны о процедуре наложения штрафа.

Отвечая на вопрос, будет ли оштрафован военнообязанный, который обновил данные, но не прошел военно-врачебную комиссию, представитель Минобороны подчеркнул, что это отдельные правонарушения, за которые должны накладываться отдельные штрафы.

"Законом предусмотрено, что обновление данных гражданами – это отдельный вид воинской обязанности. Кроме того, в статью 21 закона о мобилизационной подготовке и мобилизации добавлена еще одна обязанность граждан – прохождение медицинского осмотра для определения степени пригодности к прохождению военной службы. Таким образом, это два разных так называемых выполнения воинского долга. Законодательством предусмотрено, что за отдельные правонарушения должны накладываться отдельные штрафы", - отметил Андрусяк.

Он также подчеркнул, что не все граждане, которые обновили свои данные, будут призываться на службу.

"На сегодня обновили данные около 3 миллионов граждан Украины. Потребности Вооруженных сил по призыву во время мобилизации значительно меньше. Поэтому не все граждане, которые обновили учетные данные, будут призваны на военную службу. Это создано для справедливого подхода, чтобы государство видело всех на воинском учете", - подчеркнул представитель Минобороны.

Читайте также: Мобилизация 2024: что надо знать о вручении повесток, отсрочке, обновлении данных, правилах призыва и ВВК

Темы: мобилизациявоинский учетМинобороны
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