У Херсоні рятувальник постраждав через повторний удар РФ
Неділя, 14 липня 2024, 19:03
У неділю в Херсоні рятувальник постраждав внаслідок повторного удару російських військ по вогнеборцях, які прибули гасити пожежу.
Джерело: ДСНС України
Деталі: У неділю вдень окупанти здійснили обстріл по околицях Херсона. Від влучання боєприпасу загорілось складське приміщення та сухостій.
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Вогнеборці прибули за викликом та почали гасити пожежу, а ворог здійснив повторні удари.
Дослівно: "Рятувальники були вимушені відійти в безпечне місце, вже в підрозділі один з вогнеборців відчув погане самопочуття. Медики оглянули вогнеборця – за попередніми даними, в нього акубаротравма".