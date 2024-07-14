Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

У Херсоні рятувальник постраждав через повторний удар РФ

Катерина ТищенкоНеділя, 14 липня 2024, 19:03
У Херсоні рятувальник постраждав через повторний удар РФ
пожежа в Херсоні, фото ДСНС

У неділю в Херсоні рятувальник постраждав внаслідок повторного удару російських військ по вогнеборцях, які прибули гасити пожежу.

Джерело: ДСНС України

Деталі: У неділю вдень окупанти здійснили обстріл по околицях Херсона. Від влучання боєприпасу загорілось складське приміщення та сухостій.

Реклама:

Вогнеборці прибули за викликом та почали гасити пожежу, а ворог здійснив повторні удари.

Дослівно: "Рятувальники були вимушені відійти в безпечне місце, вже в підрозділі один з вогнеборців відчув погане самопочуття. Медики оглянули вогнеборця – за попередніми даними, в нього акубаротравма".

Теми: ХерсонДСНС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоУ Туреччині затримали росіянина, який, імовірно, причетний до підриву військового у Москві

футболОлімпіада-2024: Ірак — Україна. ОНЛАЙН

відеоВ Одесі водій "покатав" на капоті співробітника ТЦК: травмований військовий дав покази

Словаччина погрожує Україні через заборону транзиту російської нафти

Ракетна атака РФ на Харків 24 липня: постраждали вже 6 людей

фото, оновленоПідрив військового у Москві: РосЗМІ повідомили, що вибухнуло авто тезки топвійськового

Усі новини...
Херсон
Росіяни пів години обстрілювали Дніпровський район Херсона, є руйнування
Ворог знову вдарив по Херсону, поранивши рятувальника і двох цивільних
Армія РФ двічі атакувала Херсон: є постраждалі 
Останні новини
20:51
Погіршення бізнес-динаміки на наступні пів року прогнозують 56% опитаних підприємств
20:38
ВАКС дозволив націоналізувати завод "Вінницяпобутхім" російського олігарха
20:36
ЗМІ: В ЄС обговорюють безстрокову заморозку активів РФ, щоб забезпечити Україні кредит G7
20:36
Львів візьме 60 мільйонів кредиту на будівництво крематорію
20:36
Зеленський заслухав доповідь про розгортання систем Patriot в Україні
20:28
У ЄС заявили, що Росія бреше про силу своєї економіки, і санкції треба посилювати
20:18
фотоРосіяни влучили у двір відомого волонтера у Харкові
20:10
У ФБР кажуть, що виконавець замаху на Трампа гуглив про вбивство Кеннеді
19:58
Навчальний рік у львівських школах розпочнеться у вересні, а не у серпні – Садовий
19:56
відеоУ Туреччині затримали росіянина, який, імовірно, причетний до підриву військового у Москві
Усі новини...
Реклама:
Реклама: