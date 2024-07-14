У Херсоні рятувальник постраждав через повторний удар РФ

У неділю в Херсоні рятувальник постраждав внаслідок повторного удару російських військ по вогнеборцях, які прибули гасити пожежу.

Джерело: ДСНС України

Деталі: У неділю вдень окупанти здійснили обстріл по околицях Херсона. Від влучання боєприпасу загорілось складське приміщення та сухостій.

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Вогнеборці прибули за викликом та почали гасити пожежу, а ворог здійснив повторні удари.

Дослівно: "Рятувальники були вимушені відійти в безпечне місце, вже в підрозділі один з вогнеборців відчув погане самопочуття. Медики оглянули вогнеборця – за попередніми даними, в нього акубаротравма".