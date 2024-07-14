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В Херсоне спасатель пострадал из-за повторного удара РФ

Катерина ТищенкоВоскресенье, 14 июля 2024, 19:03
В Херсоне спасатель пострадал из-за повторного удара РФ
пожар в Херсоне, фото ГСЧС

В воскресенье в Херсоне спасатель пострадал в результате повторного удара российских войск по пожарным.

Источник: ГСЧС Украины

Детали: В воскресенье днем оккупанты совершили обстрел по окрестностям Херсона. От попадания боеприпаса загорелось складское помещение и сухостой.

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Пожарные прибыли по вызову и начали тушить пожар, а враг совершил повторные удары.

Дословно: "Спасатели были вынуждены отойти в безопасное место, уже в подразделении один из пожарных почувствовал себя плохо. Медики осмотрели пожарного – по предварительным данным, у него акубаротравма".

Темы: ХерсонГСЧС
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