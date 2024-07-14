В Херсоне спасатель пострадал из-за повторного удара РФ
Воскресенье, 14 июля 2024, 19:03
В воскресенье в Херсоне спасатель пострадал в результате повторного удара российских войск по пожарным.
Источник: ГСЧС Украины
Детали: В воскресенье днем оккупанты совершили обстрел по окрестностям Херсона. От попадания боеприпаса загорелось складское помещение и сухостой.
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Пожарные прибыли по вызову и начали тушить пожар, а враг совершил повторные удары.
Дословно: "Спасатели были вынуждены отойти в безопасное место, уже в подразделении один из пожарных почувствовал себя плохо. Медики осмотрели пожарного – по предварительным данным, у него акубаротравма".