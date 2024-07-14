Росіяни вбили жительку Донеччини і поранили 9, під завалами люди
Внаслідок обстрілів Мирнограда і Лимана на Донеччині у неділю щонайменше одна людина загинула і 9 дістали поранень.
Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram, Донецька обласна прокуратура
Пряма мова Філашкіна: "У Мирнограді росіяни влучили ракетою по адмінбудівлі та багатоповерхівці – вбили 1 людину, поранили 6.
За попередньою інформацією, ще 2 людини перебувають під завалами.
У Лимані відомо про 3 поранених, пошкоджено щонайменше 1 будинок і кав'ярню".
Деталі: Донецька обласна прокуратура уточнила, що о 16:25 війська РФ здійснили атаку на м. Мирноград. В результаті влучання одного із засобів ураження в багатоквартирний будинок у своїй оселі загинула жінка 40 років.
Ще шестеро цивільних віком від 40 до 84 років отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Чотирьох жінок та двох чоловіків доставлено до лікарні з мінно-вибуховими травмами, забоями та різаними ранами. У двох пенсіонерів, до того ж, діагностовано отруєння чадним газом.
Попередньо, окупанти вдарили по місту "УМПБ Д-30СН". В населеному пункті пошкоджені житлові будинки та дитсадок.