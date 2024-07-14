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Россияне убили жительницу Донетчины и ранили 9, под завалами люди

Катерина ТищенкоВоскресенье, 14 июля 2024, 19:32
Россияне убили жительницу Донетчины и ранили 9, под завалами люди
последствия обстрелов Донетчины 14 июля, фото из Telegram Филашкина

В результате обстрелов Мирнограда и Лимана в Донецкой области в воскресенье по меньшей мере один человек погиб и 9 получили ранения.

Источник: глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Telegram, Донецкая областная прокуратура

последствия обстрелов Донетчины 14 июля, фото из Telegram Филашкина
последствия обстрелов Донетчины 14 июля, фото из Telegram Филашкина

Прямая речь Филашкина: "В Мирнограде россияне попали ракетой по админзданию и многоэтажке – убили 1 человека, ранили 6.

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По предварительной информации, еще 2 человека находятся под завалами.

В Лимане известно о 3 раненых, повреждены по меньшей мере 1 дом и кафе".

Детали: Донецкая областная прокуратура уточнила, что в 16:25 войска РФ совершили атаку на г. Мирноград. В результате попадания одного из средств поражения в многоквартирный дом в своем доме погибла женщина 40 лет.

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Еще шестеро гражданских в возрасте от 40 до 84 лет получили телесные повреждения различной степени тяжести. Четыре женщины и двое мужчин доставлены в больницу с минно-взрывными травмами, ушибами и резаными ранами. У двух пенсионеров, к тому же, диагностировано отравление угарным газом.

Предварительно, оккупанты ударили по городу "УМПБ Д-30СН". В населенном пункте повреждены жилые дома и детсад.

Темы: Донецкая областьвойна
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