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"Євросолідарність" обурена, що керівництво ВР не випустило депутатів на подію у США

Марія Ємець, Катерина ТищенкоНеділя, 14 липня 2024, 19:59
Євросолідарність обурена, що керівництво ВР не випустило депутатів на подію у США
Петро Порошенко, ілюстративне фото з сайту "Євросолідарності"

У партії "Європейська солідарність" заявили, що керівництво Верховної Ради не дало дозволу представникам політсили на відрядження до США для участі у міжнародному з’їзді політичних партій.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву "Європейської солідарності"

Деталі: Делегація "Євросолідарності" на чолі з колишнім президентом, народним депутатом Петром Порошенком планувала їхати на Республіканський національний конвент у Мілуокі, де у понеділок починається з’їзд понад 50 правоцентристських політичних сил з усього світу. 

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Дослівно: "Програма делегації "ЄС" у Мілуокі була насиченою, включно із участю у зустрічі делегації Міжнародного демократичного союзу з кандидатами на посади президента (Трампом) та віце-президента США. Наша мета була єдина – посилити двопартійну підтримку України, мінімізувати вплив виборів на неї.

Про наявність відповідного запрошення керівництво Верховної Ради було поінформоване кілька місяців тому – більше, ніж заздалегідь. Але воно так і не надало дозволу на виїзд, перелякано озираючись на Офіс президента. Останній шанс виїхати сплив у неділю о 14.00". 

Більше деталей: У партії кажуть, що під час поїздки планували зустрічі також з представниками Демократичної партії за окремою програмою. 

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Політсила вважає, що їхню поїздку свідомо заблокували, та назвали це "антидержавним кроком", оскільки поїздка опозиційних депутатів і їхні зв’язки в обох партіях могли бути використані у державних інтересах України. 

У "Євросолідарності" нагадали, що Порошенко під час своєї президентської каденції мав позитивний досвід співпраці з адміністрацією Трампа, зокрема, тоді Україна отримала перші системи Javelin і перші морські катери.

"Замість того, щоб скористатися можливістю створення потенціалу для майбутньої підтримки нашої боротьби проти агресора, українська влада знову обирає шлях токсичності та конфлікту у відносинах з командою Трампа, як це вона зробила в 2020 році", – вважають у партії. 

У "Євросолідарності" додали, що восени 2023 року Петра Порошенка також не відпустили у відрядження, під час якого планувалася зустріч з республіканцями, і це було невикористаним шансом прискорити розблокування військової допомоги США. 

"Про ситуацію, що склалася, ми поінформуємо партнерів України в США, ЄС та НАТО, тому що тільки демократична країна може претендувати на членство в Європейському Союзі та Північноатлантичному альянсі", – заявили у політсилі. 

Що передувало: У лютому цього року єврокомісар з питань розширення Олівер Варгеї опублікував лист Порошенка з проханням вплинути на уряд України та припинити "дискримінаційну практику" невипуску за кордон і врахувати цю ситуацію у євроінтеграційному прогресі України. 

Після цього віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина звинуватила Порошенка у спробі зриву євроінтеграції.

У березні група депутатів, передусім від "Євросолідарності", ініціювали постанову, якою хотіли зобов’язати спікера Руслана Стефанчука скасувати обмеження на закордонні відрядження.

Читайте також пояснення "ЄвроПравди", чому "війна" між Зеленським та Порошенком руйнує європейське майбутнє України.

Теми: Європейська солідарністьПорошенкоСШАВерховна Рада
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