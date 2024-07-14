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"Евросолидарность" возмущена, что руководство ВР не выпустило депутатов на событие в США

Мария Емец, Катерина ТищенкоВоскресенье, 14 июля 2024, 19:59
Евросолидарность возмущена, что руководство ВР не выпустило депутатов на событие в США
Петр Порошенко, иллюстративное фото с сайта "Евросолидарности"

В партии "Европейская солидарность" заявили, что руководство Верховной Рады не дало разрешения представителям политсилы на командировку в США для участия в международном съезде политических партий.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление "Европейской солидарности"

Детали: Делегация "Евросолидарности" во главе с бывшим президентом, народным депутатом Петром Порошенко планировала ехать на Республиканский национальный конвент в Милуоки, где в понедельник начинается съезд более 50 правоцентристских политических сил со всего мира.

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Дословно: "Программа делегации "ЕС" в Милуоки была насыщенной, включая участие во встрече делегации Международного демократического союза с кандидатами на должности президента (Трампом) и вице-президента США. Наша цель была одна – усилить двухпартийную поддержку Украины, минимизировать влияние выборов на нее.

О наличии соответствующего приглашения руководство Верховной Рады было проинформировано несколько месяцев назад – более чем заранее. Но оно так и не предоставило разрешения на выезд, испуганно оглядываясь на Офис президента. Последний шанс выехать истек в воскресенье в 14:00".

Больше деталей: В партии говорят, что во время поездки планировали встречи также с представителями Демократической партии по отдельной программе.

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Политсила считает, что их поездку сознательно заблокировали, и назвали это "антигосударственным шагом", поскольку поездка оппозиционных депутатов и их связи в обеих партиях могли быть использованы в государственных интересах Украины.

В "Евросолидарности" напомнили, что Порошенко во время своей президентской каденции имел положительный опыт сотрудничества с администрацией Трампа, в частности, тогда Украина получила первые системы Javelin и первые морские катера.

"Вместо того, чтобы воспользоваться возможностью создания потенциала для будущей поддержки нашей борьбы против агрессора, украинская власть снова выбирает путь токсичности и конфликта в отношениях с командой Трампа, как это она сделала в 2020 году", – считают в партии.

В "Евросолидарности" добавили, что осенью 2023 года Петра Порошенко также не отпустили в командировку, во время которой планировалась встреча с республиканцами, и это было неиспользованным шансом ускорить разблокирование военной помощи США.

"О сложившейся ситуации мы проинформируем партнеров Украины в США, ЕС и НАТО, потому что только демократическая страна может претендовать на членство в Европейском Союзе и Североатлантическом альянсе", – заявили в политсиле.

Что предшествовало: В феврале этого года еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгеи опубликовал письмо Порошенко с просьбой повлиять на правительство Украины и прекратить "дискриминационную практику" невыпуска за границу и учесть эту ситуацию в евроинтеграционном прогрессе Украины.

После этого вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина обвинила Порошенко в попытке срыва евроинтеграции.

В марте группа депутатов, прежде всего от "Евросолидарности", инициировали постановление, которым хотели обязать спикера Руслана Стефанчука отменить ограничения на зарубежные командировки.

Читайте также объяснение "ЕвроПравды", почему "война" между Зеленским и Порошенко разрушает европейское будущее Украины.

Темы: Европейская солидарностьПорошенкоСШАВерховная Рада
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