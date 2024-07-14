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Спека в Україні в понеділок сягатиме 41°

Катерина ТищенкоНеділя, 14 липня 2024, 20:27
Спека в Україні в понеділок сягатиме 41°
ілюстративне фото Getty Images

У понеділок, 15 липня, в Україні очікується сильна спека, місцями до 41°, на Київщині температура підніметься до 39°.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

прогноз погоди на 15 липня, meteo.gov.ua
прогноз погоди на 15 липня, meteo.gov.ua

Деталі: В Україні очікується спекотна погода з температурою вночі 20-25°, на заході країни 17-22°; вдень сильна спека 35-39°, у більшості південних, Вінницькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях місцями надзвичайна спека 40-41°, у більшості західних областей 29-34°.

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Без опадів, лише в західних та північних областях вдень місцями короткочасні дощі, грози. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

На Київщині спекотно, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, у Києві суха та спекотна погода.

Температура по області вночі 20-25°, вдень сильна спека 35-39°, у Києві температура вночі 23-25°, вдень сильна спека 36-38°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Теми: погода
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