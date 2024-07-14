Жара в Украине в понедельник будет достигать 41°

В понедельник, 15 июля, в Украине ожидается сильная жара, местами до 41°, на Киевщине температура поднимется до 39°.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

прогноз погоды на 15 июля, meteo.gov.ua

Детали: В Украине ожидается жаркая погода с температурой ночью 20-25°, на западе страны 17-22°; днем сильная жара 35-39°, в большинстве южных, Винницкой, Кировоградской и Днепропетровской областях местами чрезвычайная жара 40-41°, в большинстве западных областей 29-34°.

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Без осадков, лишь в западных и северных областях днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

На Киевщине жарко, днем местами кратковременный дождь, гроза, в Киеве сухая и жаркая погода.

Температура по области ночью 20-25°, днем сильная жара 35-39°, в Киеве температура ночью 23-25°, днем сильная жара 36-38°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.