Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Жара в Украине в понедельник будет достигать 41°

Катерина ТищенкоВоскресенье, 14 июля 2024, 20:27
Жара в Украине в понедельник будет достигать 41°
иллюстративное фото Getty Images

В понедельник, 15 июля, в Украине ожидается сильная жара, местами до 41°, на Киевщине температура поднимется до 39°.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

прогноз погоды на 15 июля, meteo.gov.ua
прогноз погоды на 15 июля, meteo.gov.ua

Детали: В Украине ожидается жаркая погода с температурой ночью 20-25°, на западе страны 17-22°; днем сильная жара 35-39°, в большинстве южных, Винницкой, Кировоградской и Днепропетровской областях местами чрезвычайная жара 40-41°, в большинстве западных областей 29-34°.

Реклама:

Без осадков, лишь в западных и северных областях днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

На Киевщине жарко, днем местами кратковременный дождь, гроза, в Киеве сухая и жаркая погода.

Температура по области ночью 20-25°, днем сильная жара 35-39°, в Киеве температура ночью 23-25°, днем сильная жара 36-38°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Турции задержан россиянин, который, вероятно, причастен к подрыву военного в Москве

ФутболОлимпиада-2024: Ирак — Украина. ОНЛАЙН

видеоВ Одессе водитель "прокатил" на капоте сотрудника ТЦК: военный дал показания

Словакия угрожает Украине из-за запрета транзита российской нефти

Ракетная атака РФ на Харьков 24 июля: пострадали уже 6 человек

фото, обновленоПодрыв военного в Москве: РосСМИ сообщили, что взорвалось авто тезки топ-военног

Все новости...
погода
В воскресенье Украина будет страдать от жары, в Киевской области до 39°
В выходные в Украине будет сухо и жарко, грозы возможны только на западе
В Киеве 11 июля зафиксировали три температурных рекорда
Последние новости
21:40
Опрос CNN: Харрис имеет лучшие рейтинги, чем Байден, и поддержку большинства демократов
21:26
В ФБР говорят, что исполнитель покушения на Трампа гуглил об убийстве Кеннеди
21:24
футболГрандиозный скандал на Олимпиаде: Аргентина и Марокко доигрывали матч через 2 часа после финального свистка
21:20
видеоЗеленский: Есть четкий сигнал, что Китай поддерживает территориальную целостность Украины
21:02
теннисПервая ракетка мира пропустит Олимпиаду-2024
20:51
Ухудшение бизнес-динамики на следующие полгода прогнозируют 56% опрошенных предприятий
20:38
ВАКС разрешил национализировать завод "Винницабытхим" российского олигарха
20:36
СМИ: В ЕС обсуждают бессрочную заморозку активов РФ, чтобы обеспечить Украине кредит G7
20:36
Львов возьмет 60 миллионов кредита на строительство крематория
20:36
Зеленский заслушал доклад о разворачивании систем Patriot в Украине
Все новости...
Реклама:
Реклама: