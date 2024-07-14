Росіяни накрили "Градами" Білопілля на Сумщині: щонайменше троє поранених

Російські війська у неділю обстріляли з "Градів" місто Білопілля на Сумщині, постраждало щонайменше троє людей.

Джерело: міський голова Білопілля Юрій Зарко в Facebook, прокуратура Сумщини

наслідки обстрілу Білопілля, фото з Facebook міського голови

Деталі: За словами Зарка, росіяни в неділю обстріляли центр міста, підтверджено 18 прильотів. Пошкоджено приватні житлові будинки та багатоповерхівки, школу та пекарню.

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"Також маємо мінімум трьох поранених з різними ступенями ураження. Їх життю нічого не загрожує", - повідомив міський голова.

Прокуратура Сумщини повідомила, що з 17:00 упродовж 30 хвилин ворог, за попередніми даними, з реактивної системи залпового вогню "Град" обстрілював житлові квартали м. Білопілля Сумського району.

Прокуратура повідомляє про двох поранених – 54-річних цивільних чоловіків. Пошкоджено багатоповерхівку, приватні будинки, гаражні приміщення та лінію електропередач.