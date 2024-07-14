Россияне накрыли "Градами" Белополье на Сумщине: минимум трое раненых

Российские войска в воскресенье обстреляли из "Градов" город Белополье на Сумщине, пострадали по меньшей мере три человека.

Источник: городской голова Белополья Юрий Зарко в Facebook, прокуратура Сумщины

последствия обстрела Белополья, фото из Facebook городского головы

Детали: По словам Зарко, россияне в воскресенье обстреляли центр города, подтверждено 18 прилетов. Повреждены частные жилые дома и многоэтажки, школа и пекарня.

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"Также имеем минимум трех раненых с различными степенями поражения. Их жизни ничего не угрожает", - сообщил городской голова.

Прокуратура Сумщины сообщила, что с 17:00 в течение 30 минут враг, по предварительным данным, из реактивной системы залпового огня "Град" обстреливал жилые кварталы г. Белополье Сумского района.

Прокуратура сообщает о двух раненых – 54-летних гражданских мужчинах. Повреждены многоэтажка, частные дома, гаражные помещения и линия электропередач.