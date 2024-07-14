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На Полтавщині з перинатального центру зникла новонароджена дитина

Катерина ТищенкоНеділя, 14 липня 2024, 21:55
На Полтавщині з перинатального центру зникла новонароджена дитина
ілюстративне фото Pixabay

Поліція Полтавщини розшукує новонароджену дівчинку, яка зникла з перинатального центру у Кременчуці.

Джерело: поліція Полтавської області

Дослівно: "До поліції Кременчука близько 16:40 надійшло повідомлення від жінки, що у неї з післяпологової кімнати перинатального центру зникло 4-денне немовля. На розшук зниклої дитини орієнтовано весь особовий склад поліції Полтавської області.

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Наразі тривають оперативно-розшукові заходи з метою встановлення особи, причетної до викрадання дитини".

Деталі: Слідчими поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Тривають слідчо-розшукові дії.

За наявності будь-якої інформації, яка може допомогти у пошуках зниклої дівчинки, просять звернутися до Кременчуцького районного управління поліції за номерами: +380 (98) 739 26 30, +380 (98) 189 99 44, +380 (99) 793 35 04 або 102.

Теми: Полтавська областьдітиполіція
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