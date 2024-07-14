На Полтавщине из перинатального центра исчезла новорожденная

Полиция Полтавщины разыскивает новорожденную девочку, которая исчезла из перинатального центра в Кременчуге.

Источник: полиция Полтавской области

Дословно: "В полицию Кременчуга около 16:40 поступило сообщение от женщины, что у нее из послеродовой комнаты перинатального центра исчез 4-дневный младенец. На розыск пропавшего ребенка ориентирован весь личный состав полиции Полтавской области.

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Сейчас продолжаются оперативно-розыскные мероприятия с целью установления лица, причастного к похищению ребенка".

Детали: Следователями полиции, под процессуальным руководством Кременчугской окружной прокуратуры, открыто уголовное производство по части 3 статьи 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-розыскные действия.

При наличии любой информации, которая может помочь в поисках пропавшей девочки, просят обратиться в Кременчугское районное управление полиции по телефонам: +380 (98) 739 26 30, +380 (98) 189 99 44, +380 (99) 793 35 04 или 102.