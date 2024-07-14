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Керівник детективів БЕБ потрапив у подвійну ДТП в Києві – джерела

Катерина Тищенко, Валентина РоманенкоНеділя, 14 липня 2024, 22:38
Керівник детективів БЕБ потрапив у подвійну ДТП в Києві – джерела
місце ДТП, фото поліції

Керівник детективів Бюро економічної безпеки Олександр Ткачук став учасником ДТП у Києві, його госпіталізовано.

Джерело: hromadske з посиланням на джерела, джерела УП, поліція Києва

Деталі: Як повідомили hromadske три джерела у правоохоронних органах, Ткачук зазнав травми голови.

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Два джерела УП підтверджують інформацію, що Ткачук потрапив у ДТП.

За даними джерела УП в правоохоронних органах, прилад "Драгер" на місці ДТП показав, що Ткачук був тверезим, наразі він у лікарні. Також він добровільно здав зразки на дослідження. Матеріали справи будуть передані в Державне бюро розслідувань.

Як повідомляє поліція Києва, близько 13 години надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими, яка трапилася на Столичному шосе.

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місце ДТП, фото поліції
місце ДТП, фото поліції

Дослівно поліція: "Попередньо встановлено, що між автомобілями "Dodge" та "ВАЗ" трапилося ДТП. Коли водії та пасажири автівок вийшли з автомобілів та знаходились біля місця ДТП, в стоячий автомобіль "Dodge" в'їхало авто "Toyota". У результаті зіткнення пасажирка автомобіля "Dodge" та  водій автомобіля "Toyota" отримали травми.

Більше деталей: За словами співрозмовників hromadske, Ткачук перебував за кермом Toyota.

Теми: БЕБДТПКиїв
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