Руководитель детективов БЭБ попал в двойное ДТП в Киеве – источники

Руководитель детективов Бюро экономической безопасности Александр Ткачук стал участником ДТП в Киеве, он госпитализирован.

Источник: hromadske со ссылкой на источники, источники УП, полиция Киева

Детали: Как сообщили hromadske три источника в правоохранительных органах, Ткачук получил травму головы.

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Два источника УП подтверждают информацию, что Ткачук попал в ДТП.

По данным источника УП в правоохранительных органах, прибор "Драгер" на месте ДТП показал, что Ткачук был трезвым, сейчас он в больнице. Также он добровольно сдал образцы на исследование. Материалы дела будут переданы в Государственное бюро расследований.

Как сообщает полиция Киева, около 13 часов поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими, которое случилось на Столичном шоссе.

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место ДТП, фото полиции

Дословно полиция: "Предварительно установлено, что между автомобилями "Dodge" и "ВАЗ" произошло ДТП. Когда водители и пассажиры автомобилей вышли из автомобилей и находились возле места ДТП, в стоящий автомобиль "Dodge" въехало авто "Toyota". В результате столкновения пассажирка автомобиля "Dodge" и водитель автомобиля "Toyota" получили травмы.

Больше деталей: По словам собеседников hromadske, Ткачук находился за рулем Toyota.