Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

На Херсонщині через атаки РФ за день постраждали вже 8 людей

Катерина ТищенкоНеділя, 14 липня 2024, 23:08
На Херсонщині через атаки РФ за день постраждали вже 8 людей
ілюстративне фото Anadolu via Getty Images

У неділю на Херсонщині через російську агресію травмовано вже 8 людей.

Джерело: Херcонська ОДА

Дослівно: "Загалом протягом дня через російську агресію травмовано вже 8 людей".

Реклама:

Деталі: Як повідомили в ОВА, внаслідок чергового удару постраждали двоє жителів Станіслава – 56-річний чоловік та 49-річна жінка. В обох потерпілих – вибухові травми й контузії, а також поранення ніг і спини. Їх доставили до лікарні.

Також увечері російська армія вкрила вогнем Дніпровське Білозерської громади. Під обстріл потрапив місцевий житель, який перебував на вулиці. Він отримав вибухову травму, контузію та поранення шиї. Чоловіка доставили до лікарні.

Перед цим окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільне авто у Херсоні. Внаслідок вибуху травмувався водій. У 37-річного чоловіка – мінно-вибухова травма, контузія та поранення ноги. Він самостійно звернувся до лікарні по допомогу.

ВІДЕО ДНЯ

У Нововоронцовці та громаді троє місцевих жителів постраждали через атаки російських дронів.

Також до лікарні доставили жителя Білозерки, який потрапив під ворожий удар. Мінно-вибухову травму отримав чоловік 55 років.

Теми: Херсонська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео79 бригада відбила один із найбільших штурмів на Курахівському напрямку

відеоУ Туреччині затримали росіянина, який, імовірно, причетний до підриву військового у Москві

відеоВ Одесі водій "покатав" на капоті співробітника ТЦК: травмований військовий дав покази

Словаччина погрожує Україні через заборону транзиту російської нафти

Ракетна атака РФ на Харків 24 липня: постраждали вже 6 людей

фото, оновленоПідрив військового у Москві: РосЗМІ повідомили, що вибухнуло авто тезки топвійськового

Усі новини...
Херсонська область
На Херсонщині через російський обстріл загинуло подружжя
Росіяни вдарили по Чорнобаївці: дівчинка у важкому стані, втратила руку
Обстріли Херсонщини: в суботу вже 3 загиблих і 5 постраждалих
Останні новини
00:23
Нетаньягу у США запропонував створити антиіранський альянс
00:06
Ворог завдає ударів по Харкову
23:52
Росія вперше вдарила по Харкову касетним "Іскандером"
23:40
На півдні України повідомили про загрозу БпЛА
23:30
Не бажав йти на пенсію: як 94-річний американець став найстаршим водієм автобуса у світі
23:09
Генштаб: На фронті відбулось 125 зіткнень, найгарячіше на двох напрямках
23:05
Усик поїде на Олімпійські ігри з особливою місією
22:55
Як скласти заповіт під час війни та хто може стати спадкоємцем: інструкція
22:22
На Харківщині сталася стрілянина між військовими: 3 загиблих, 4 поранених
22:09
Новини економіки 24 липня: рекорд промислової інфляції, арешт грошей та майна Жеваго
Усі новини...
Реклама:
Реклама: