На Херсонщині через атаки РФ за день постраждали вже 8 людей

У неділю на Херсонщині через російську агресію травмовано вже 8 людей.

Джерело: Херcонська ОДА

Дослівно: "Загалом протягом дня через російську агресію травмовано вже 8 людей".

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Деталі: Як повідомили в ОВА, внаслідок чергового удару постраждали двоє жителів Станіслава – 56-річний чоловік та 49-річна жінка. В обох потерпілих – вибухові травми й контузії, а також поранення ніг і спини. Їх доставили до лікарні.

Також увечері російська армія вкрила вогнем Дніпровське Білозерської громади. Під обстріл потрапив місцевий житель, який перебував на вулиці. Він отримав вибухову травму, контузію та поранення шиї. Чоловіка доставили до лікарні.

Перед цим окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільне авто у Херсоні. Внаслідок вибуху травмувався водій. У 37-річного чоловіка – мінно-вибухова травма, контузія та поранення ноги. Він самостійно звернувся до лікарні по допомогу.

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У Нововоронцовці та громаді троє місцевих жителів постраждали через атаки російських дронів.

Також до лікарні доставили жителя Білозерки, який потрапив під ворожий удар. Мінно-вибухову травму отримав чоловік 55 років.