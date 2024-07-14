На Херсонщине из-за атак РФ за день пострадали уже 8 человек

В воскресенье на Херсонщине из-за российской агрессии травмированы уже 8 человек.

Источник: Херсонская ОГА

Дословно: "Всего в течение дня из-за российской агрессии травмированы уже 8 человек".

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Детали: Как сообщили в ОГА, в результате очередного удара пострадали двое жителей Станислава – 56-летний мужчина и 49-летняя женщина. У обоих пострадавших – взрывные травмы и контузии, а также ранения ног и спины. Их доставили в больницу.

Также вечером российская армия обстреляла Днепровское Белозерской громады. Под обстрел попал местный житель, который находился на улице. Он получил взрывную травму, контузию и ранение шеи. Мужчину доставили в больницу.

Перед этим оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на гражданское авто в Херсоне. В результате взрыва травмировался водитель. У 37-летнего мужчины – минно-взрывная травма, контузия и ранение ноги. Он самостоятельно обратился в больницу за помощью.

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В Нововоронцовке и громаде трое местных жителей пострадали из-за атаки российских дронов.

Также в больницу доставили жителя Белозерки, который попал под вражеский удар. Минно-взрывную травму получил мужчина 55 лет.