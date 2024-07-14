Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

На Херсонщине из-за атак РФ за день пострадали уже 8 человек

Катерина ТищенкоВоскресенье, 14 июля 2024, 23:08
На Херсонщине из-за атак РФ за день пострадали уже 8 человек
иллюстративное фото Anadolu via Getty Images

В воскресенье на Херсонщине из-за российской агрессии травмированы уже 8 человек.

Источник: Херсонская ОГА

Дословно: "Всего в течение дня из-за российской агрессии травмированы уже 8 человек".

Реклама:

Детали: Как сообщили в ОГА, в результате очередного удара пострадали двое жителей Станислава – 56-летний мужчина и 49-летняя женщина. У обоих пострадавших – взрывные травмы и контузии, а также ранения ног и спины. Их доставили в больницу.

Также вечером российская армия обстреляла Днепровское Белозерской громады. Под обстрел попал местный житель, который находился на улице. Он получил взрывную травму, контузию и ранение шеи. Мужчину доставили в больницу.

Перед этим оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на гражданское авто в Херсоне. В результате взрыва травмировался водитель. У 37-летнего мужчины – минно-взрывная травма, контузия и ранение ноги. Он самостоятельно обратился в больницу за помощью.

ВИДЕО ДНЯ

В Нововоронцовке и громаде трое местных жителей пострадали из-за атаки российских дронов.

Также в больницу доставили жителя Белозерки, который попал под вражеский удар. Минно-взрывную травму получил мужчина 55 лет.

Темы: Херсонская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео79 бригада отразила один из самых больших штурмов на Кураховском направлении

видеоВ Турции задержан россиянин, который, вероятно, причастен к подрыву военного в Москве

видеоВ Одессе водитель "прокатил" на капоте сотрудника ТЦК: военный дал показания

Словакия угрожает Украине из-за запрета транзита российской нефти

Ракетная атака РФ на Харьков 24 июля: пострадали уже 6 человек

фото, обновленоПодрыв военного в Москве: РосСМИ сообщили, что взорвалось авто тезки топ-военног

Все новости...
Херсонская область
На Херсонщине из-за российского обстрела погибли супруги
Россияне ударили по Чернобаевке: девочка в тяжелом состоянии, потеряла руку
Обстрелы Херсонщины: в субботу уже 3 погибших и 5 пострадавших
Последние новости
00:06
Враг наносит удары по Харькову
23:52
Россия впервые ударила по Харькову кассетным "Искандером"
23:40
На юге Украины сообщили об угрозе БПЛА
23:30
Не желал уходить на пенсию: как 94-летний американец стал старейшим водителем автобуса в мире
23:09
Генштаб: На фронте произошло 125 столкновений, горячее всего на двух направлениях
23:05
Усик поедет на Олимпийские игры с особой миссией
22:55
Как составить завещание во время войны и кто может стать наследником: инструкция
22:22
В Харьковской области произошла стрельба между военными: 3 погибших, 4 раненых
22:09
Новости экономики 24 июля: рекорд промышленной инфляции, арест денег и имущества Жеваго
22:08
Украина проиграла Ираку в первом матче футбольного турнира на Олимпиаде-2024
Все новости...
Реклама:
Реклама: