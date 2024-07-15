Генштаб: На Торецькому напрямку ситуація напружена, на Покровському – найгарячіша

На Покровському напрямку ситуація лишається найгарячішою, на Торецькому – Генштаб каже про напружену ситуацію.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22.00 14 липня

Дослівно: "На даний час, з початку доби, відбулося 89 бойових зіткнень".

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"Противник завдав три ракетні удари (задіяв чотири ракети), 43 авіаційних удари (скинув 61 КАБ), провів 532 удари дронами-камікадзе та здійснив 3267 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів".

Деталі: На Харківському напрямку окупанти три рази безуспішно атакували українські позиції в районах Глибокого та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку тричі ворог теж тричі отримав відсіч біля Піщаного і Стельмахівки. Зазнав втрат і відійшов.

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На Лиманському напрямку противник активізувався в районі Макіївки і Греківки – провів, за уточненою інформацією, вісім штурмів. Успіху не мав.

Сіверський напрямок: від початку доби ворог здійснив вісім безуспішних спроб вклинитися в бойові порядки українських підрозділів у районах Білогорівки, Роздолівки, Спірного та Виїмки. Генштаб називає ситуацію контрольованою.

Від початку доби на Краматорському напрямку російські окупанти шість разів атакували українські позиції в районах Часового Яру, Григорівки, Андріївки та Іванівського. Триває бій.

На Торецькому напрямку ситуація напружена. Продовжуються бої у трьох локаціях біля Північного та Нью-Йорка, а 12 атак загарбників уже відбито.

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку, де ворог в неділю вже 35 разів атакував українські позиції в районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Прогреса, Лозуватського, Новоселівки Першої та Яснобродівки. 29 атак захисники відбили. Напруженою залишається обстановка поблизу Новоолександрівки, Новоселівки Першої та Прогреса, де іще триває шість боєзіткнень.

Протягом доби, за попередньою інформацією, українські воїни знешкодили як мінімум 203 окупанти. Також знищили два бронетранспортери, артилерійську систему та два автомобіля. Підрахунок втрат ворога триває.

На Курахівському напрямку наразі нараховується п’ять спроб противника наблизитися до українських позицій. Дві з них ще не завершились неподалік Красногорівки. Ситуація контрольована.

На Времівському напрямку, неподалік Водяного та Костянтинівки, відбито два штурми. Без успіху для російських окупантів.

На Придніпровському напрямку окупанти не полишають надії витіснити українських захисників з плацдармів на лівому березі Дніпра. Дві штурмові дії противника зазнали невдачі.