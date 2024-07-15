Генштаб: На Торецком направлении ситуация напряженная, на Покровском – самая горячая

На Покровском направлении ситуация остается самой горячей, на Торецком - Генштаб говорит о напряженной ситуации.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22.00 14 июля

Дословно: "В настоящее время, с начала суток, произошло 89 боевых столкновений".

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"Противник нанес три ракетных удара (задействовал четыре ракеты), 43 авиационных удара (сбросил 61 КАБ), провел 532 удара дронами-камикадзе и совершил 3267 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов".

Детали: На Харьковском направлении оккупанты три раза безуспешно атаковали украинские позиции в районах Глубокого и Волчанска.

На Купянском направлении трижды враг тоже трижды получил отпор у Песчаного и Стельмаховки. Понес потери и отошел.

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На Лиманском направлении противник активизировался в районе Макеевки и Грековки - провел, по уточненной информации, восемь штурмов. Успеха не имел.

Северское направление: с начала суток враг совершил восемь безуспешных попыток вклиниться в боевые порядки украинских подразделений в районах Белогоровки, Раздоловки, Спирного и Выемки. Генштаб называет ситуацию контролируемой.

С начала суток на Краматорском направлении российские оккупанты шесть раз атаковали украинские позиции в районах Часового Яра, Григорьевки, Андреевки и Ивановского. Продолжается бой.

На Торецком направлении ситуация напряженная. Продолжаются бои в трех локациях возле Северного и Нью-Йорка, а 12 атак захватчиков уже отбиты.

Самая горячая ситуация на Покровском направлении, где враг в воскресенье уже 35 раз атаковал украинские позиции в районах Новоалександровки, Воздвиженки, Прогресса, Лозоватского, Новоселовки Первой и Яснобродовки. 29 атак защитники отбили. Напряженной остается обстановка вблизи Новоалександровки, Новоселовки Первой и Прогресса, где еще продолжается шесть боестолкновений.

В течение суток, по предварительной информации, украинские воины обезвредили как минимум 203 оккупанта. Также уничтожили два бронетранспортера, артиллерийскую систему и два автомобиля. Подсчет потерь врага продолжается.

На Кураховском направлении пока насчитывается пять попыток противника приблизиться к украинским позициям. Две из них еще не завершились неподалеку Красногоровки. Ситуация контролируется.

На Времовском направлении, неподалеку Водяного и Константиновки, отбито два штурма. Без успеха для российских оккупантов.

На Приднепровском направлении оккупанты не оставляют надежды вытеснить украинских защитников с плацдармов на левом берегу Днепра. Два штурмовых действия противника потерпели неудачу.