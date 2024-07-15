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Гроза у Львові спричинила пожежі та перепади напруги

Ольга Глущенко Понеділок, 15 липня 2024, 01:14

У Львові через негоду сталися пожежі, в деяких районах міста зникло світло і спостерігаються перепади напруги.

Джерело: заступник міського голови Львова Андрій Москаленко у Facebook

Деталі: Москаленко повідомив, що негода завдала такої шкоди:

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  • на вулиці Кобилиці закоротило провід, що йде від церкви до будинків. ДСНС, обленерго та аварійна служба працюють на місці. Внаслідок замикання повітряної лінії електропостачання без світла тимчасово залишились будинки приватного сектору та будинки 2-поверхової забудови довкола вулиці Кобилиці.
  • Також на вулиці Трускавецькій (на межі міста) блискавка потрапила в закинуту будівлю (4 на 4 метри), почалася пожежа.
  • Також пожежу зафіксували на вулиці Вашингтона. На балконі житлового будинку (3 поверх), а також загорання будинка в районі Рудно.
  • Крім того, аварійні бригади перевіряють інформацію щодо загорання в межах вулиці Городоцької (Залізничнй район).

Москаленко додав, що в місті зафіксовані перепад напруги через грозу.

Теми: Львівпогодаелектроенергіяпожежа
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