Гроза во Львове вызвала пожары и перепады напряжения
Понедельник, 15 июля 2024, 01:14
Во Львове из-за непогоды произошли пожары, в некоторых районах города пропал свет и наблюдаются перепады напряжения.
Источник: заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко в Facebook
Детали: Москаленко сообщил, что непогода нанесла такой ущерб:
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- На улице Кобылицы закоротило провод, идущий от церкви к домам. ГСЧС, облэнерго и аварийная служба работают на месте. В результате замыкания воздушной линии электроснабжения без света временно остались дома частного сектора и дома 2-этажной застройки вокруг улицы Кобылицы.
- Также на улице Трускавецкой (на границе города) молния попала в заброшенное здание (4 на 4 метра), начался пожар.
- Также пожар зафиксировали на улице Вашингтона. На балконе жилого дома (3 этаж), а также возгорание дома в районе Рудно.
- Кроме того, аварийные бригады проверяют информацию о возгорании в пределах улицы Городоцкой (Железнодорожный район).
Москаленко добавил, что в городе зафиксированы перепад напряжения из-за грозы.