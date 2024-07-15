В Одесі пролунав вибух – ЗМІ

Вибух. Ілюстративне фото з соцмереж

Вночі 15 липня під час повітряної тривоги в Одесі пролунав потужний вибух.

Джерело: Думська, Повітряні сили, голова ОВА Олег Кіпер

Деталі: Місцеві ЗМІ та одеські пабліки повідомили про вибухи в Одесі.

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Кіпер закликав жителів міста і Одеського району перебувати в укриттях до відбою.

Перед цим Повітряні сили повідомили про загроза застосування балістичного озброєння з півдня.

Згодом ПС зазначили: "Швидкісна ціль на Одесу! Негайно в укриття!"