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В Одессе прогремел взрыв – СМИ

Ольга ГлущенкоПонедельник, 15 июля 2024, 01:44
В Одессе прогремел взрыв – СМИ
Взрыв. Иллюстративное фото из соцсетей

Ночью 15 июля во время воздушной тревоги в Одессе прогремел мощный взрыв.

Источник: Думская, Воздушные силы, глава ОВА Олег Кипер

Детали: Местные СМИ и одесские паблики сообщили о взрывах в Одессе.

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Кипер призвал жителей города и Одесского района находиться в укрытиях до отбоя.

Перед этим Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

Впоследствии ВС отметили: "Скоростная цель на Одессу! Немедленно в укрытие!"

Темы: Одессавзрыв
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