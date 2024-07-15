В Одессе прогремел взрыв – СМИ
Понедельник, 15 июля 2024, 01:44
Ночью 15 июля во время воздушной тревоги в Одессе прогремел мощный взрыв.
Источник: Думская, Воздушные силы, глава ОВА Олег Кипер
Детали: Местные СМИ и одесские паблики сообщили о взрывах в Одессе.
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Кипер призвал жителей города и Одесского района находиться в укрытиях до отбоя.
Перед этим Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с юга.
Впоследствии ВС отметили: "Скоростная цель на Одессу! Немедленно в укрытие!"