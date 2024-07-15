Влада РФ заявила про падіння БпЛа на територію електропідстанції в Липецькій області

Російська влада повідомила, що безпілотник впав на територію електропідстанції в Липецькій області РФ.

Джерело: губернатор Липецької області Ігор Артамонов

Пряма мова: "БпЛА впав на територію електропідстанції у Становлянському МО. На місці падіння працюють співробітники правоохоронних органів".

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Деталі: Артамонов традиційно заявив, що в результаті падіння дрона "жертв немає", і що робота електропідстанції нібито не порушена.