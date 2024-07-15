Власти РФ заявили о падении БпЛа на территорию электроподстанции в Липецкой области

Российские власти сообщили, что беспилотник упал на территорию электроподстанции в Липецкой области РФ.

Источник: губернатор Липецкой области Игорь Артамонов

Прямая речь: "БпЛА упал на территорию электроподстанции в Становлянском МО. На месте падения работают сотрудники правоохранительных органов".

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Детали: Артамонов традиционно заявил, что в результате падения дрона "жертв нет", и что работа электроподстанции якобы не нарушена.