Власти РФ заявили о падении БпЛа на территорию электроподстанции в Липецкой области
Понедельник, 15 июля 2024, 03:18
Российские власти сообщили, что беспилотник упал на территорию электроподстанции в Липецкой области РФ.
Источник: губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Прямая речь: "БпЛА упал на территорию электроподстанции в Становлянском МО. На месте падения работают сотрудники правоохранительных органов".
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Детали: Артамонов традиционно заявил, что в результате падения дрона "жертв нет", и что работа электроподстанции якобы не нарушена.