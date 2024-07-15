Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Власти РФ заявили о падении БпЛа на территорию электроподстанции в Липецкой области

Ольга ГлущенкоПонедельник, 15 июля 2024, 03:18
Власти РФ заявили о падении БпЛа на территорию электроподстанции в Липецкой области
БпЛА. Иллюстративное фото УКРОБОРОНПРОМа

Российские власти сообщили, что беспилотник упал на территорию электроподстанции в Липецкой области РФ.

Источник: губернатор Липецкой области Игорь Артамонов

Прямая речь: "БпЛА упал на территорию электроподстанции в Становлянском МО. На месте падения работают сотрудники правоохранительных органов".

Реклама:

Детали: Артамонов традиционно заявил, что в результате падения дрона "жертв нет", и что работа электроподстанции якобы не нарушена.

Темы: беспилотникиРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео79 бригада отразила один из самых больших штурмов на Кураховском направлении

видеоВ Турции задержан россиянин, который, вероятно, причастен к подрыву военного в Москве

видеоВ Одессе водитель "прокатил" на капоте сотрудника ТЦК: военный дал показания

Словакия угрожает Украине из-за запрета транзита российской нефти

Ракетная атака РФ на Харьков 24 июля: пострадали уже 6 человек

фото, обновленоПодрыв военного в Москве: РосСМИ сообщили, что взорвалось авто тезки топ-военног

Все новости...
беспилотники
В Брянской области РФ жалуются на массированную атаку дронов
Оккупационные власти заявили об атаке БпЛА на Севастополь
Запорожскую область за сутки атаковали 150 российских БпЛА различной модификации
Последние новости
02:55
КОВА: На Киевщине работает ПВО
02:49
СМИ: Спецподразделение ГРУ РФ вербует диверсантов в Европе через Telegram и TikTok
02:08
Формула-1Дедпул и Росомаха: Alpine удивил новыми цветами болида на Гран-при Бельгии
01:38
ЦНС: на оккупированной Донетчине люди вышли на протесты из-за отсутствия воды 
00:23
Нетаньяху в США предложил создать антииранский альянс
00:06
Враг наносит удары по Харькову
23:52
Россия впервые ударила по Харькову кассетным "Искандером"
23:40
Украину атакуют БпЛА окупантов
23:30
Не желал уходить на пенсию: как 94-летний американец стал старейшим водителем автобуса в мире
23:09
Генштаб: На фронте произошло 125 столкновений, горячее всего на двух направлениях
Все новости...
Реклама:
Реклама: