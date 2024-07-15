Окупаційна влада заявила про атаку БпЛА на Севастополь
Понеділок, 15 липня 2024, 04:16
Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що в окупованому росіянами місті нібито відбивають атаку БпЛА.
Джерело: Развожаєв у telegram
Деталі: За словами Развожаєва, один з безпілотників збитий у районі мису Фіолент.
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Пряма мова: "За інформацією від Рятувальної служби Севастополя, наразі зафіксовано інформацію про падіння осколків у районі Фіолента на території одного приватного будинку".