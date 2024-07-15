Оккупационные власти заявили об атаке БпЛА на Севастополь

Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в оккупированном россиянами городе якобы отражают атаку БпЛА.

Источник: Развожаев в telegram

Детали: По словам Развожаева, один из беспилотников сбит в районе мыса Фиолент.

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Прямая речь: "По информации от Спасательной службы Севастополя, сейчас зафиксирована информация о падении осколков в районе Фиолента на территории одного частного дома".