Оккупационные власти заявили об атаке БпЛА на Севастополь
Понедельник, 15 июля 2024, 04:16
Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в оккупированном россиянами городе якобы отражают атаку БпЛА.
Источник: Развожаев в telegram
Детали: По словам Развожаева, один из беспилотников сбит в районе мыса Фиолент.
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Прямая речь: "По информации от Спасательной службы Севастополя, сейчас зафиксирована информация о падении осколков в районе Фиолента на территории одного частного дома".