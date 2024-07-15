Росіяни атакували сім громад Сумщини, 90 вибухів за добу

Протягом минулого дня росіяни здійснили 17 обстрілів прикордонних територій Сумської області, де зафіксували 90 вибухів.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Есманьська, Дружбівська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади.

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По Юнаківській громаді були артилерійські обстріли, обстріл з РСЗВ, мінометів, пуски з літака 6 ракет типу НАР, скидання з БпЛА вибухових пристроїв. Загалом – 50 вибухів.

На територію Есманьської громади росіяни скинули 4 міни.

По Зноб-Новгородській громаді ворог вдарив з міномета, 1 вибух.

ВІДЕО ДНЯ

У Білопільській громаді зафіксували удари FPV-дронами, обстріл з СПГ і РСЗВ – 15 вибухів.

По Середино-Будській громаді ворог завдав удару FPV-дроном, 1 вибух.

По Дружбівській громаді росіяни вдарили з мінометів, 14 вибухів.

У Краснопільській громаді зафіксували скидання з БпЛА вибухових пристроїв та артилерійський обстріл, 7 вибухів.