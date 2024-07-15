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Росіяни атакували сім громад Сумщини, 90 вибухів за добу

Ольга Глущенко Понеділок, 15 липня 2024, 05:50
Росіяни атакували сім громад Сумщини, 90 вибухів за добу
наслідки російських обстрілів на Сумщині, ілюстративне фото ОВА

Протягом минулого дня росіяни здійснили 17 обстрілів прикордонних територій Сумської області, де зафіксували 90 вибухів.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Есманьська, Дружбівська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади.

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По Юнаківській громаді були артилерійські обстріли, обстріл з РСЗВ, мінометів, пуски з літака 6 ракет типу НАР, скидання з БпЛА вибухових пристроїв. Загалом – 50 вибухів.

На територію Есманьської громади росіяни скинули 4 міни.

По Зноб-Новгородській громаді ворог вдарив з міномета, 1 вибух.

ВІДЕО ДНЯ

У Білопільській громаді зафіксували удари FPV-дронами, обстріл з СПГ і РСЗВ – 15 вибухів.

По Середино-Будській громаді ворог завдав удару FPV-дроном, 1 вибух.

По Дружбівській громаді росіяни вдарили з мінометів, 14 вибухів.

У Краснопільській громаді зафіксували скидання з БпЛА вибухових пристроїв та артилерійський обстріл, 7 вибухів.

Теми: Сумська областьобстрілвибух
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