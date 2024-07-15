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Россияне атаковали семь громад Сумщины, 90 взрывов за сутки

Ольга ГлущенкоПонедельник, 15 июля 2024, 05:50
Россияне атаковали семь громад Сумщины, 90 взрывов за сутки
последствия российских обстрелов на Сумщине, иллюстративное фото ОВА

В течение прошлого дня россияне совершили 17 обстрелов приграничных территорий Сумской области, где зафиксировали 90 взрывов.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Обстрелам подверглись Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Есманьская, Дружбовская, Середино-Будская и Зноб-Новгородская громады.

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По Юнаковской громаде были артиллерийские обстрелы, обстрел из РСЗО, минометов, пуски с самолета 6 ракет типа НАР, сброс с БпЛА взрывных устройств. В общем - 50 взрывов.

На территорию Есманьской громады россияне сбросили 4 мины.

По Зноб-Новгородской громаде враг ударил из миномета, 1 взрыв.

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В Белопольской громаде зафиксировали удары FPV-дронами, обстрел из СПГ и РСЗО - 15 взрывов.

По Середино-Будской громаде враг нанес удар FPV-дроном, 1 взрыв.

По Дружбовской громаде россияне ударили из минометов, 14 взрывов.

В Краснопольской громаде зафиксировали сброс с БпЛА взрывных устройств и артиллерийский обстрел, 7 взрывов.

Темы: Сумская областьобстрелвзрыв
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