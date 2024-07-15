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У Брянській області РФ скаржаться на масовану атаку дронів

Ольга Глущенко Понеділок, 15 липня 2024, 06:02
У Брянській області РФ скаржаться на масовану атаку дронів
скриншот

Губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз заявив масовану атаку українських дронів і збиття 16 БпЛА.

Джерело: Богомаз у telegram

Деталі: Кілька разів у ніч проти 15 липня Богомаз повідомляв нібито про збиття українських БпЛА.

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Зокрема, близько 2 години ночі він повідомив про нібито 6 збитих дронів над територією Севського, Погарського і Брасівського районів.

Близько 3 ночі він заявив про збиття трьох безпілотників над Злинківським районом і одного – над Трубчевським районом.

Вранці Богомаз повідомив, що нібито ще 5 БпЛА були збиті над Севським районом.

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Традиційно губернатор повторив, що "постраждалих і руйнувань немає".

Оновлено: Після 6 ранку Богомаз повідомив про ще один нібито збитий дрон над Комаричським районом.

Теми: Росіябезпілотникивійна
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