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В Брянской области РФ жалуются на массированную атаку дронов

Ольга ГлущенкоПонедельник, 15 июля 2024, 06:02
В Брянской области РФ жалуются на массированную атаку дронов
скриншот

Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз заявил массированную атаку украинских дронов и сбитие 16 БпЛА.

Источник: Богомаз в telegram

Детали: Несколько раз в ночь на 15 июля Богомаз сообщал якобы о сбивании украинских БпЛА.

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В частности, около 2 часов ночи он сообщил о якобы 6 сбитых дронов над территорией Севского, Погарского и Брасовского районов.

Около 3 ночи он заявил о сбитии трех беспилотников над Злынковским районом и одного – над Трубчевским районом.

Утром Богомаз сообщил, что якобы еще 5 БпЛА были сбиты над Севским районом.

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Традиционно губернатор повторил, что "пострадавших и разрушений нет".

Обновлено: После 6 утра Богомаз сообщил о еще одном якобы сбитом дроне над Комаричским районом.

Темы: Росcиябеспилотникивойна
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