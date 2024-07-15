В Брянской области РФ жалуются на массированную атаку дронов

Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз заявил массированную атаку украинских дронов и сбитие 16 БпЛА.

Источник: Богомаз в telegram

Детали: Несколько раз в ночь на 15 июля Богомаз сообщал якобы о сбивании украинских БпЛА.

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В частности, около 2 часов ночи он сообщил о якобы 6 сбитых дронов над территорией Севского, Погарского и Брасовского районов.

Около 3 ночи он заявил о сбитии трех беспилотников над Злынковским районом и одного – над Трубчевским районом.

Утром Богомаз сообщил, что якобы еще 5 БпЛА были сбиты над Севским районом.

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Традиционно губернатор повторил, что "пострадавших и разрушений нет".

Обновлено: После 6 утра Богомаз сообщил о еще одном якобы сбитом дроне над Комаричским районом.