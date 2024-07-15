ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення відмінусували уже 560 тисяч окупантів − Генштаб
Понеділок, 15 липня 2024, 07:57
Сили оборони за минулу добу знешкодили 1 200 окупантів, 62 артилерійські системи, 15 ББМ та 8 танків.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 15.07.24 орієнтовно склали:
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- особового складу − близько 560 290 (+1 200) осіб,
- танків − 8 214 (+8) од,
- бойових броньованих машин − 15 826 (+15) од,
- артилерійських систем − 15 324 (+62) од,
- РСЗВ − 1 119 (+0) од,
- засобів ППО − 892 (+2) од,
- літаків − 361 (+0) од,
- гелікоптерів − 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 12 148 (+41) од,
- крилатих ракет − 2 398 (+2) од,
- кораблів/катерів − 28 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 20 623 (+85) од,
- спеціальної техніки − 2 569 (+3) од.
Генштаб уточнює, що загальні цифри втрат окупантів у крилатих ракетах та БпЛА подані з врахуванням уточнення за попередній період, втрати за минулу добу подаються у звичайному режимі.