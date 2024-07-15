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ВСУ с начала полномасштабного вторжения отминусовали уже 560 тысяч оккупантов − Генштаб

Ирина БалачукПонедельник, 15 июля 2024, 07:57
ВСУ с начала полномасштабного вторжения отминусовали уже 560 тысяч оккупантов − Генштаб
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны за минувшие сутки обезвредили 1 200 оккупантов, 62 артиллерийские системы, 15 ББМ и 8 танков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 15.07.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 560 290 (+1 200) человек,
  • танков − 8 214 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин − 15 826 (+15) ед,
  • артиллерийских систем − 15 324 (+62) ед,
  • РСЗО − 1 119 (+0) ед,
  • средств ПВО − 892 (+2) ед,
  • самолетов − 361 (+0) ед,
  • вертолетов − 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 12 148 (+41) ед,
  • крылатых ракет − 2 398 (+2) ед,
  • кораблей/катеров − 28 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 20 623 (+85) ед,
  • специальной техники − 2 569 (+3) ед.

Генштаб уточняет, что общие цифры потерь оккупантов в крылатых ракетах и БпЛА представлены с учетом уточнения за предыдущий период, потери за минувшие сутки подаются в обычном режиме.

Темы: Росcияпотери в войне
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