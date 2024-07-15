ВСУ с начала полномасштабного вторжения отминусовали уже 560 тысяч оккупантов − Генштаб
Понедельник, 15 июля 2024, 07:57
Силы обороны за минувшие сутки обезвредили 1 200 оккупантов, 62 артиллерийские системы, 15 ББМ и 8 танков.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 15.07.24 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 560 290 (+1 200) человек,
- танков − 8 214 (+8) ед,
- боевых бронированных машин − 15 826 (+15) ед,
- артиллерийских систем − 15 324 (+62) ед,
- РСЗО − 1 119 (+0) ед,
- средств ПВО − 892 (+2) ед,
- самолетов − 361 (+0) ед,
- вертолетов − 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 12 148 (+41) ед,
- крылатых ракет − 2 398 (+2) ед,
- кораблей/катеров − 28 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 20 623 (+85) ед,
- специальной техники − 2 569 (+3) ед.
Генштаб уточняет, что общие цифры потерь оккупантов в крылатых ракетах и БпЛА представлены с учетом уточнения за предыдущий период, потери за минувшие сутки подаются в обычном режиме.