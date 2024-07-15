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По всій Україні лунала тривога − злітав МіГ

Ірина БалачукПонеділок, 15 липня 2024, 08:42
По всій Україні лунала тривога − злітав МіГ
Скриншот з alerts.in.ua

Влада України оголошувала повітряну тривогу по всій території країни вранці 15 липня через зліт винищувача МіГ-31 К, який може нести ракети "Кинджал".

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "Ракетна небезпека по всі території України! Зафіксовано зліт МіГ-31 К!"

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Деталі: Коли лунає сирена, необхідно пройти в укриття і перебувати там до відбою.

Оновлено: О 8:41 тривоги почали скасовувати. Небезпека тривала 25 хв.

Теми: повітряна тривога
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