По всій Україні лунала тривога − злітав МіГ
Понеділок, 15 липня 2024, 08:42
Влада України оголошувала повітряну тривогу по всій території країни вранці 15 липня через зліт винищувача МіГ-31 К, який може нести ракети "Кинджал".
Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Дослівно ПС: "Ракетна небезпека по всі території України! Зафіксовано зліт МіГ-31 К!"
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Деталі: Коли лунає сирена, необхідно пройти в укриття і перебувати там до відбою.
Оновлено: О 8:41 тривоги почали скасовувати. Небезпека тривала 25 хв.