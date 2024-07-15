По всей Украине раздавалась тревога − взлетал МиГ

Власти Украины объявляли воздушную тревогу по всей территории страны утром 15 июля из-за взлета истребителя МиГ-31 К, который может нести ракеты "Кинжал".

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "Ракетная опасность по всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31 К!"

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Детали: Когда раздается сирена, необходимо пройти в укрытие и находиться там до отбоя.

Обновлено: В 8:41 тревоги начали отменять. Опасность продолжалась 25 мин.