По всей Украине раздавалась тревога − взлетал МиГ
Понедельник, 15 июля 2024, 08:42
Власти Украины объявляли воздушную тревогу по всей территории страны утром 15 июля из-за взлета истребителя МиГ-31 К, который может нести ракеты "Кинжал".
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно ВС: "Ракетная опасность по всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31 К!"
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Детали: Когда раздается сирена, необходимо пройти в укрытие и находиться там до отбоя.
Обновлено: В 8:41 тревоги начали отменять. Опасность продолжалась 25 мин.