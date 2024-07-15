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Україна не може погодитися на менше, ніж жити – Зеленський у день державності

Альона Мазуренко Понеділок, 15 липня 2024, 09:57
Україна не може погодитися на менше, ніж жити – Зеленський у день державності
Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський у День української державності заявив, що Україна не може погодитися на менше, ніж жити.

Джерело: Зеленський у Facebook

Пряма мова: "Ми боремося проти страшного ворога, якого не назвеш людиною і який безкінечно далекий від справжнього християнства.

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Його сутність – це руїни. Смерть, яку він несе і яку ми повинні здолати.

Україна не може погодитися на менше, ніж жити. На менше, ніж зберегти себе. На менше, ніж залишитися людьми.

Україна не підкориться злу, яке проливає кров заради свого хворого самоствердження. Яке зневажає правду і людську, і Божу та знецінює всіх, окрім себе.

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Росія саме на цьому будує свою державність. Але ми з вами інші. Ми з вами вже відмежовані нашим духом від цього ворога. І ми повинні перемогти це зло, і Україна це зробить.

Тут завжди буде Україна. Наша історія. Наші люди. Наша держава".

Деталі: Зеленський нагадав про російський удар по дитячій лікарні "Охматдит": "Ми боремося проти страшного ворога, якого не назвеш людиною і який нескінченно далекий від справжнього християнства. Його сутність – це руїни, смерть, яку він несе і яку ми повинні здолати".

За словами президента, наразі Україна зосереджується на битві – "заради нашої незалежності. Заради того, щоб цю незалежність могли успадкувати наступні покоління. Успадкувати, а не виборювати...І щоби жодні "путіни" більше не сміли приносити сюди руїни та страждання".

Президент додав, що українці уже відмежовані духом від ворога: "І ми повинні зробити все, щоб і наш державний кордон із ним став справжньою межею між світом нашим, який невіддільний від світу глобального, і тими, хто намагається нас знищити".

Теми: Зеленський
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