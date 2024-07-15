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Украина не может согласиться на меньше, чем жить – Зеленский в день государственности

Алена МазуренкоПонедельник, 15 июля 2024, 09:57
Украина не может согласиться на меньше, чем жить – Зеленский в день государственности
Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленький в День украинской государственности заявил, что Украина не может согласиться на меньшее, чем жить.

Источник: Зеленский в Facebook

Прямая речь: "Мы боремся против страшного врага, которого не назовешь человеком и который бесконечно далек от настоящего христианства.

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Его сущность - это руины. Смерть, которую он несет и которую мы должны преодолеть.

Украина не может согласиться на меньшее, чем жить. На меньшее, чем сохранить себя. На меньшее, чем остаться людьми.

Украина не подчинится злу, которое проливает кровь ради своего больного самоутверждения. Которое презирает правду и человеческую, и Божью и обесценивает всех, кроме себя.

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Россия именно на этом строит свою государственность. Но мы с вами другие. Мы с вами уже отделены нашим духом от этого врага. И мы должны победить это зло, и Украина это сделает.

Здесь всегда будет Украина. Наша история. Наши люди. Наше государство".

Детали: Зеленский напомнил о российском ударе по детской больнице "Охматдет": "Мы боремся против страшного врага, которого не назовешь человеком и который бесконечно далек от настоящего христианства. Его сущность - это руины, смерть, которую он несет и которую мы должны преодолеть".

По словам президента, сейчас Украина сосредотачивается на битве - "ради нашей независимости. Ради того, чтобы эту независимость могли унаследовать следующие поколения. Унаследовать, а не бороться ... И чтобы никакие "путины" больше не смели приносить сюда руины и страдания".

Президент добавил, что украинцы уже отделены духом от врага: "И мы должны сделать все, чтобы и наша государственная граница с ним стала настоящей границей между миром нашим, который неотделим от мира глобального, и теми, кто пытается нас уничтожить".

Темы: Зеленский
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